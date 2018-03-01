Суд 27 марта огласит приговор криминальному авторитету Калашову по делу о вымогательстве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы 27 марта огласит приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой), являющемуся одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд 27 марта в 12:30 мск огласит приговор для Калашова и других фигурантов по делу", - сказал собеседник агентства.

Гособвинитель в ходе прений сторон попросил 10 лет колонии строгого режима и 700 тыс. рублей штрафа для Калашова. Прокурор попросил признать виновным и приговорить к девяти годам и девяти месяцам строгого режима другого фигуранта дела - Андрея Кочуйкова (Итальянец). Также он попросил для оставшихся фигурантов дела наказания на сроки от 7 до 8 лет колонии.

По делу о вымогательстве проходят 14 граждан РФ, в том числе Калашов и Кочуйков. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере").

Как установило следствие, 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице в Москве и стали требовать у его владелицы Жанны Ким выплаты 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.