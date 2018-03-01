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Пожар на теплоходе в Москве ликвидирован

Происшествия
1 марта, 23:39 дата обновления: 1 марта, 23:44 UTC+3

Сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций

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Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар на теплоходе на Нагатинской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 23:32 мск пожар на площади 1000 кв метров потушен. Сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций", - сказал собеседник агентства. 

Сигнал о пожаре на теплоходе, пришвартованном на Нагатинской набережной, поступил в 19:38 мск. Первые пожарные подразделения прибыли через восемь минут, когда огнем была охвачена третья палуба и пожар интенсивно распространялся. Его пытались тушить три человека до прибытия пожарных. Других людей на борту не было. В результате пожара никто не пострадал.

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