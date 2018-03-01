Пожар на теплоходе в Москве ликвидирован

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар на теплоходе на Нагатинской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 23:32 мск пожар на площади 1000 кв метров потушен. Сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций", - сказал собеседник агентства.

Сигнал о пожаре на теплоходе, пришвартованном на Нагатинской набережной, поступил в 19:38 мск. Первые пожарные подразделения прибыли через восемь минут, когда огнем была охвачена третья палуба и пожар интенсивно распространялся. Его пытались тушить три человека до прибытия пожарных. Других людей на борту не было. В результате пожара никто не пострадал.