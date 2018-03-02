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Выемка документов проходит в администрации Дербентского района Дагестана

Происшествия
2 марта, 13:02 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, марта. /ТАСС

Ведомство работает в штатном режиме

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МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Оперативные мероприятия и выемка документов проходят в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации района Тарлан Алекперов.

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"В администрации Дербентского района идут оперативные мероприятия, выемка документов. Работают сотрудники республиканских УФСБ, СУ СК и МВД. Администрация работает в штатном режиме, все сотрудники на рабочих местах", - рассказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, утром в пятницу оперативные мероприятия проходили в доме главы района. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. 

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