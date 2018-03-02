Выемка документов проходит в администрации Дербентского района Дагестана

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Оперативные мероприятия и выемка документов проходят в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации района Тарлан Алекперов.

"В администрации Дербентского района идут оперативные мероприятия, выемка документов. Работают сотрудники республиканских УФСБ, СУ СК и МВД. Администрация работает в штатном режиме, все сотрудники на рабочих местах", - рассказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, утром в пятницу оперативные мероприятия проходили в доме главы района. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.