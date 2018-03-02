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СК проверяет информацию о водителе маршрутки, высадившем ребенка на 28-градусный мороз

Происшествия
2 марта, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Инцидент якобы произошел 1 марта в городе Саров

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о водителе маршрутки, который в городе Саров Нижегородской области выгнал ребенка на 28-градусный мороз. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Поводом для проверки послужила информация, размещенная на ленте городского интернет-портала. В ней сообщается, что инцидент произошел 1 марта, и водитель выгнал ребенка из маршрутного такси за то, что тот долго искал деньги.

"В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

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