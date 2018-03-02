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Reuters: возле штаб-квартиры армии Буркина-Фасо произошел взрыв

Происшествия
2 марта, 13:49 дата обновления: 2 марта, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Перед взрывом в районе была слышна стрельба, сообщают очевидцы

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ТАСС, 2 марта. Мощный взрыв произошел близ штаб-квартиры армии Буркина-Фасо в столице страны Уагадугу.

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По его сведениям, незадолго до взрыва в районе места происшествия была слышна стрельба, которую устроила группа вооруженных людей в масках.

Здание штаб-квартиры горит.

Информации о причине взрыва и возможных пострадавших не приводится.

Между тем AFP сообщает, что вооруженные люди устроили перестрелку около посольства Франции в Уагадугу.

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