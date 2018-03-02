Reuters: возле штаб-квартиры армии Буркина-Фасо произошел взрыв

ТАСС, 2 марта. Мощный взрыв произошел близ штаб-квартиры армии Буркина-Фасо в столице страны Уагадугу.

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По его сведениям, незадолго до взрыва в районе места происшествия была слышна стрельба, которую устроила группа вооруженных людей в масках.

Здание штаб-квартиры горит.

Информации о причине взрыва и возможных пострадавших не приводится.

Между тем AFP сообщает, что вооруженные люди устроили перестрелку около посольства Франции в Уагадугу.