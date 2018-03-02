Четырех пострадавших при взрыве газа в Чечне эвакуируют в ожоговый центр Нижнего Новгорода

ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Спецборт МЧС России эвакуировал из Грозного в Нижний Новгород четырех из десяти человек, пострадавших 27 февраля в результате взрыва газового баллона в чеченском селе Автуры, сообщил в пятницу журналистам замминистра здравоохранения Чечни Ваил Адамов.

"В результате взрыва бытового газа в селении Автуры пострадали 10 человек, включая четырех детей. В Нижний Новгород переводятся двое взрослых и двое несовершеннолетних детей для оказания профильной специализированной помощи. Ожоги у них от 11% до 40%, но врачи оценивают как тяжелой степени", - сообщил Адамов.

По его словам, состояние остальных шести пострадавших позволяет оказать медицинскую помощь в ожоговом отделении клинической больницы №4 города Грозного.

Уточняется, что пострадавшие эвакуируются в Нижний Новгород бортом "Сухой Суперджет 100".