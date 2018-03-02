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Четырех пострадавших при взрыве газа в Чечне эвакуируют в ожоговый центр Нижнего Новгорода

Происшествия
2 марта, 14:11 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 2, марта. /ТАСС

По словам замминистра здравоохранения Чечни, пострадавших переводят для оказания профильной специализированной помощи

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ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Спецборт МЧС России эвакуировал из Грозного в Нижний Новгород четырех из десяти человек, пострадавших 27 февраля в результате взрыва газового баллона в чеченском селе Автуры, сообщил в пятницу журналистам замминистра здравоохранения Чечни Ваил Адамов.

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"В результате взрыва бытового газа в селении Автуры пострадали 10 человек, включая четырех детей. В Нижний Новгород переводятся двое взрослых и двое несовершеннолетних детей для оказания профильной специализированной помощи. Ожоги у них от 11% до 40%, но врачи оценивают как тяжелой степени", - сообщил Адамов.

По его словам, состояние остальных шести пострадавших позволяет оказать медицинскую помощь в ожоговом отделении клинической больницы №4 города Грозного.

Уточняется, что пострадавшие эвакуируются в Нижний Новгород бортом "Сухой Суперджет 100".

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