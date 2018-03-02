Сотрудников больницы в Татарстане подозревают в мошенничестве на 4 млн рублей

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о незаконном получении сотрудниками офтальмологической больницы 4 млн рублей из фонда обязательного медицинского страхования. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан по факту незаконного получения сотрудниками офтальмологической больницы из фонда обязательного медицинского страхования денежных средств на сумму более 4 млн рублей возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", частью 1 статьи 286 УК РФ "Превышение служебных полномочий", частью 1 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января по октябрь 2017 года неустановленные должностные лица Республиканской клинической офтальмологической больницы незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты с обратившимися за медицинской помощью по программе государственных гарантий гражданами на сумму 8,72 млн рублей.

Затем злоумышленники направили в адрес территориального фонда медицинского страхования региона подложные счета-реестры, на основании которых через страховые медицинские компании возместили стоимость услуг по лечению катаракты, в том числе и денежные средства на сумму более 4 млн рублей.

Накануне следователи провели обыски в Росздравнадзоре Татарстана. По запросу правоохранительных органов изъяли ряд лицензионных документов в рамках уголовного дела в отношении одного из медучреждений республики.

Следственное управление СК РФ по Татарстану 1 февраля возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников минздрава республики по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий. Позже правоохранители задержали заместителя министра здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву, затем суд заключил ее под домашний арест. Седьмого февраля Шишмарева была найдена мертвой в собственном доме. Как сообщали источники ТАСС в правоохранительных органах, на ее шее обнаружили восемь ножевых ранений.