СК проверит данные о мошенничестве при квартирной сделке с пенсионером в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Следователи проверят информацию СМИ о мошенничестве в отношении пожилого мужчины при оформлении документов для договора ренты с пожизненным содержанием в Москве. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о пенсионере, который обратился в одно из частных агентств для оформления необходимых документов для заключения договора ренты с пожизненным содержанием. В силу плохого состояния здоровья мужчина не мог осознавать, какую сделку заключает, и в итоге у нотариуса был зарегистрирован договор купли-продажи его квартиры. В сюжете также отмечалось, что это уже не первый случай, возникший у упомянутого нотариуса, когда клиенты фактически не понимали, какие документы подписывали.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка.

Бастрыкин поручил не только проверить все изложенные в сюжете сведения и дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры, но и проверить информацию о других аналогичных случаях", - сообщила Петренко.