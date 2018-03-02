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Учитель исламской школы в Лондоне признан виновным в попытке завербовать 100 учеников

Происшествия
2 марта, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

По данным Скотленд-Ярда, Умар Хак планировал "создать армию из детей" для совершения терактов

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ТАСС, 2 марта. Британский преподаватель Умар Хак признан в пятницу виновным в попытке завербовать более ста учеников совершить теракты в Лондоне. Такое решение вынес центральный уголовный суд британской столицы Олд-Бейли, сообщило агентство Reuters.

"Он планировал создать армию из детей, которая бы помогала совершать многочисленные теракты по всему Лондону", - приводит агентство слова главы отделения по контртеррористической деятельности Скотленд-Ярда Дина Хайдона. По его словам, 25-летний Хак пытался радикализировать детей в возрасте от 11 до 14 лет. В ходе расследования и суда выяснилось, что обвиняемый поддерживает террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В полиции заявили, что мужчина проводил занятия в небольшой частной исламской школе, а также в медресе (исламское училище) на востоке Лондона. На уроках, где он должен был рассказывать детям об исламе, мужчина пытался радикализировать более ста учеников.

Как отмечает агентство, Хак, показания против которого дали шестеро учеников, демонстрировал несовершеннолетним видеозаписи с обезглавливаниями. Учитель принуждал их разыгрывать нападения на британскую столицу и атаки на стражей порядка. По мнению прокуроров, учитель пытался использовать детей для осуществления терактов на ряд лондонских объектов, включая башню Биг-Бен, крупные торговые центры, банки и телерадиовещательные станции.

По данным Би-би-си, в поле зрения служб безопасности Хак попал в апреле 2016 года. Тогда его заподозрили в попытке направиться в Сирию. Он был задержан в мае 2017 года по подозрению в подготовке терактов, тогда же ему было предъявлено соответствующее обвинение.

Суд Олд-Бейли также признал виновными содействовавших Хаку 19-летнего Абутахера Мамуна и 27-летнего Мухаммеда Абида.

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