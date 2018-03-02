Главу штаба Навального в Петербурге арестовали за административное правонарушение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге Дениса Михайлова арестовали на 25 суток за повторное нарушение при проведении массовой акции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), Дениса Михайлова. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток", - говорится в сообщении.

После проведения несогласованной акции сторонников Навального в Санкт-Петербурге 28 января Михайлова арестовали на 30 суток по той же статье. Как пояснили ТАСС в пресс-службе судов Санкт-Петербурга, нынешний арест Михайлова также связан с акцией 28 числа. "Ранее он был арестован за нарушение правил проведения акции, а в этот раз за участие в несогласованной акции", - сказали в пресс-службе.

27 февраля другого петербургского политического активиста Алексея Пивоварова также арестовали на 25 суток за повторное нарушение установленного порядка организации массового мероприятия. Сам активист связал это решение со своей политической деятельностью.