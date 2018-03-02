Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Globo: в банке в Рио-де-Жанейро захватили заложников

Происшествия
2 марта, 23:29 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 2, марта. /ТАСС

На месте происшествия находятся представители батальона специальных операций

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные люди захватили заложников в одном из банковских отделений в Рио- де-Жанейро. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

По его данным, инцидент произошел в районе Мадурейра в северной части города. На место прибыли представители батальона специальных операций, элитного подразделения военной полиции штата Рио-де-Жанейро. Они ведут переговоры с преступниками.

Точное число заложников не сообщается. По предварительной информации, речь идет о попытке ограбления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"
3
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников
6
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
7
Рябков: встреча с Шэнноном отложена из-за хамского срыва США консультаций в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама