Globo: в банке в Рио-де-Жанейро захватили заложников

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные люди захватили заложников в одном из банковских отделений в Рио- де-Жанейро. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

По его данным, инцидент произошел в районе Мадурейра в северной части города. На место прибыли представители батальона специальных операций, элитного подразделения военной полиции штата Рио-де-Жанейро. Они ведут переговоры с преступниками.

Точное число заложников не сообщается. По предварительной информации, речь идет о попытке ограбления.