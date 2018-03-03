Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Омске

ОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Два человека были госпитализированы в результате столкновения в Омске легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир, девушка 1997 года рождения, доставлены в медицинское учреждение. В салоне микроавтобуса находились три пассажира, никто из них за медицинской помощью не обращался", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель Toyota Vista, который не предоставил микроавтобусу преимущество в движении при повороте налево. После столкновения с маршруткой легковой автомобиль врезался в светофорный столб. После ДТП, которое произошло около 22:00 (19:00 мск) 2 марта, проводят проверка.