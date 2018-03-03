СК устанавливает причины гибели четырех детей на пожаре под Владимиром

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Владимирской области проводит проверку после гибели четырех детей во время пожара в частном доме в городе Струнино. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ведомства Ирина Минина.

"Сейчас на месте происшествия работают следователи. Необходимо отыскать все тела. В ближайшие часы будет возбуждено уголовное дело. Это решение фактически принято", - сказала Минина.

Возгорание старого деревянного дома в городе Струнино Владимирской области произошло 3 марта около часа ночи. В это время дети, находившиеся в двухэтажном строении, спали. Из-за быстро распространившегося пламени хозяину дома удалось спасти только девочку 2010 года рождения, мать ребенка также не пострадала. В результате ЧП на месте погибли четыре ребенка в возрасте от двух до пяти лет.