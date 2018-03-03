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В Майкопе госпитализировали 14 детей и 20 взрослых, пострадавших от инфекции в детсаду

Происшествия
3 марта, 11:08 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 3, марта. /ТАСС

Дошкольное учреждение закрыли на карантин, пострадавшие проходят обследование

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МАЙКОП, 3 марта. /ТАСС/. Острую кишечную инфекцию выявили в детском саду №22 столицы Адыгеи, с конца февраля в республиканскую инфекционную больницу в Майкопе госпитализировали 14 детей и 20 сотрудников дошкольного учреждения, сообщил в субботу ТАСС министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.

"Двадцать пятого февраля в больницу поступил первый ребенок с признаками острой кишечной инфекции, на сегодняшний день в республиканской инфекционной больнице находятся 14 детей и 20 сотрудников этого дошкольного учреждения. Состояние детей удовлетворительное, в тяжелой форме пациентов нет", - сказал он.

Детский сад закрыли на карантин, проводится дезинфекция. Все сотрудники и дети проходят обследование, уточнил собеседник агентства.

"Все контактировавшие с заболевшими получат превентивное лечение. Ситуация под контролем, причин для беспокойства у населения нет", - отметил министр.

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