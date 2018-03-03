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Двух сирийцев задержали в Мурманской области при попытке незаконно попасть в Норвегию

Происшествия
3 марта, 12:21 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 3, марта. /ТАСС

Задержанных заключили под стражу

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МУРМАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия задержали в Мурманской области двух сирийцев, пытавшихся незаконно перебраться в Норвегию. Об этом сообщает в субботу пресс-служба погрануправления.

"Пограничники выявили в 200 м за линией инженерно-технических сооружений в Печенгском районе Мурманской области двух граждан Сирийской Арабской Республики, направлявшихся в сторону государственной границы РФ", - сообщили в пресс-службе.

Как выяснили пограничники, иностранцы прибыли в приграничный район, чтобы незаконно попасть в Евросоюз в поисках лучших условий жизни. При задержании иностранцы сообщили, что являются гражданами Сирии, но документов, удостоверяющих личность, они при себе не имели.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ иностранными гражданами без действительных документов на право въезда в РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанных заключили под стражу.

В 2015-2016 годах Мурманская область стала одним из коридоров миграции выходцев с Ближнего Востока в Европу. Впоследствии поток беженцев прекратился.

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