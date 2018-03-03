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СМИ: в Германии в 2017 году совершено около 950 нападений на мусульман и мечети

Происшествия
3 марта, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

В официальной статистике отражены не все случаи правонарушений, сказала председатель немецкого Центрального совета мусульман Айман Мазьек

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 950 нападений на мусульман и мечети произошло в ФРГ в 2017 году. Об этом в пятницу сообщила немецкая газета Neue Osnabruecker Zeitung со ссылкой на ответ МВД страны на запрос фракции Левой партии в парламенте.

По полученным газетой данным, в прошлом году в Германии было совершено по меньшей мере 950 нападений на мусульман и мусульманские учреждения, такие как мечети. В результате атак пострадали 33 человека. Власти расследовали чуть менее 60 нападений, случаев граффити-вандализма и осквернений (например, с помощью свиной крови) в мечетях и других связанных с исламом учреждениях. Почти во всех этих случаях преступники были правыми экстремистами.

Как добавила газата, невозможно сравнить данные о подобных нападениях за 2017 год с более ранними, поскольку ранее сбор таких данных не проводился. Как заявил газете председатель немецкого Центрального совета мусульман Айман Мазьек, официальная статистика не отражает все случаи правонарушений.

В 2017 году в Германии на постоянной основе проживали 4,7 млн последователей ислама, что составляет примерно 5% от общей численности населения. Около 65% из них являются суннитами, 7% - шиитами, 13% - алавитами.

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