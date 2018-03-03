Ангар горит в Петербурге на площади 900 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Петербургские спасатели ликвидируют пожар в ангаре на северо-западе города. Площадь горения составляет 900 кв. м, есть угроза распространения огня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В цельнометаллическом ангаре размером 30 на 60 м, поделенном на две секции, используемом как ремзона, происходит горение в одной секции на площади 900 кв. м. Из-за угрозы распространения огня в 11:32 пожару присвоен повышенный ранг № 1-бис", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. К борьбе с огнем привлечены 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники.