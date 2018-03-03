Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупный пожар в автосервисе в Петербурге локализован

Происшествия
3 марта, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

В ликвидации возгорания задействовали 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в здании автосервиса в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"В 12:41 мск пожар в Курортном районе в доме 45 по Новому шоссе локализован. Ранг пожара снижен до первого номера. Сведения о пострадавших не поступали", - сказали в ведомстве.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщала о пожаре площадью 900 кв. м в ангаре на северо-западе города. К борьбе с огнем привлекли 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представитель Дерипаски рассказал, зачем бизнесмен получил кипрский паспорт
2
В "Лужниках" начался митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!"
3
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
4
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма
5
Житель ДНР пострадал от взрыва в автомобиле в центре Донецка
6
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама