Крупный пожар в автосервисе в Петербурге локализован

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в здании автосервиса в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"В 12:41 мск пожар в Курортном районе в доме 45 по Новому шоссе локализован. Ранг пожара снижен до первого номера. Сведения о пострадавших не поступали", - сказали в ведомстве.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщала о пожаре площадью 900 кв. м в ангаре на северо-западе города. К борьбе с огнем привлекли 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники.