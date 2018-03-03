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У сотрудников таможни и контролирующих органов в Дагестане провели обыски

Происшествия
3 марта, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

В служебном кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста обнаружили и изъяли более 1 млн рублей

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Обыски прошли в служебных кабинетах Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни и управления Россельхознадзора по Дагестану, сообщили в субботу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"В процессе производства обыска в служебном кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более 1 млн рублей, а также денежные средства в долларах США. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на изобличение других соучастников преступления", - говорится в сообщении.

Обыски проводились Махачкалинским следственным отделом на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК РФ в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении специалиста отдела карантинного фитосанитарного контроля по Дагестану по факту совершения мошеннических действий, сообщили в пресс-службе.

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