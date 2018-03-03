Полиция задержала банду наркоторговцев, действовавших на территории нескольких регионов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полиция задержала девять человек по подозрению в участии в преступной группировке, в ходе обысков изъяли более 100 кг наркотиков. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества. В ходе предварительного расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД России пресечена деятельность преступного сообщества, действовавшего на территории ряда регионов Российской Федерации", - сказала Волк.

Всего по делу задержали девять человек в возрасте от 23 до 39 лет. По версии следователей, они продавали наркотики в составе организованной группы, которая отличалась сложной внутренней структурой, детальным планированием совершаемых противоправных деяний, четким распределением ролей и обязанностей участников. Фигурантов подозревают в причастности к совершению не менее 30 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере сбыта психотропных и наркотических средств.

"Ранее при обысках в рамках расследования уголовного дела по факту попытки сбыта наркотических средств были обнаружены пакеты из полимерного материала, в которых предположительно находились наркотические вещества. Проведенное исследование подтвердило, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД общей массой свыше 100 кг", - добавила официальный представитель МВД РФ.

В отношении семи задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде, еще один под домашним арестом. Также следователи возбудили дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества").