СК возбудил уголовное дело после гибели детей во время пожара во Владимирской области

ТАСС, 3 марта. Следственное управление СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело после гибели четырех малолетних детей во время пожара в частном доме под Владимиром, где они проживали вместе с матерью с сестрой. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления Ирина Минина.

Возгорание старого деревянного дома в городе Струнино в Александровском районе произошло 3 марта около часа ночи. В это время пятеро детей, проживавших там, спали. Из-за быстро распространившегося пламени хозяину дома удалось спасти только 7-летнюю девочку, мать ребенка также не пострадала. В результате ЧП погибли четверо детей в возрасте от двух до пяти лет.

"Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки", - сказала Минина.

Для выяснения всех обстоятельств к делу о гибели детей подключился уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. Как рассказал ТАСС детский омбудсмен, подобные инциденты в Александровском районе уже были, одной из причин этого, по его мнению, является близость района к Москве и Подмосковью. "Много криминальных семей или выдворенных из Москвы и Московской области. Здесь можно, наверное, говорить и о недостаточной работе в системе профилактики", - считает Прохорычев.

Мать погибших детей, жительница Москвы, около двух лет назад вместе с мужем приобрела старый дом в Струнино. После гибели главы семьи в 2017 году женщина регулярно получала субсидии на воспитание и содержание детей. Сотрудники органов системы профилактики, где семья состояла на учете, отмечают, что в доме постоянно сохранялись условия антисанитарии, а детей периодически помещали в стационар больницы для поддержания здоровья.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход и результаты расследования уголовного дела.