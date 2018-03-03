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AFP: арестованный по делу Керимова бизнесмен Штудхальтер освобожден из-под стражи

Происшествия
3 марта, 19:39 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, марта. /ТАСС

Швейцарский предприниматель будет пребывать под юридическим надзором

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ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, которого французские следственные органы подозревают в том, что он причастен к противозаконным операциям по скупке недвижимости на Лазурном Берегу, проведенным, по их мнению, в интересах российского сенатора Сулеймана Керимова, был освобожден в пятницу из-под стражи. При этом швейцарец будет пребывать далее под юридическим надзором, сообщило в субботу Agence France Presse (AFP). Оно ссылается на данные, полученные от агентства по связям с общественностью Havas, представляющего интересы Штудхальтера.

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Ситуация вокруг сенатора Сулеймана Керимова

"Судебный следователь суда большой инстанции Ниццы, ведущий дело о покупке особняков на мысе Кап-д'Антиб, единолично принял решение выпустить на свободу Александра Штудхальтера", - отмечается в заявлении Havas, которое приводит AFP. В то же время в нем указывается, что "Штудхальтер продолжит содействовать выявлению истины в рамках данного дела, а также будет обеспечивать свою защиту, требуя соблюдения своих прав".

Havas не уточняет, на каких условиях был освобожден бизнесмен. По данным швейцарской газеты Luzerner Zeitung, Штудхальтер заплатил залог в €5 млн и обязался не покидать Францию.

Швейцарский бизнесмен находился под стражей с 12 января этого года. Причем попытки задержанного оспорить в апелляционном суде города Экс-ан-Прованс лишение его свободы не увенчались успехом.

Давнее следствие

Штудхальтеру еще два с половиной года назад французской юстицией были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании полученных таким способом средств. Следствие подозревает, что он в качестве подставного лица участвовал в тех операциях по скупке дорогой недвижимости, которые якобы проводил Сулейман Керимов. При этом заявленная стоимость купленных вилл и особняков была значительно занижена, что позволило утаить крупные средства, не выплачивая их в виде налога.

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Персоны
Керимов, Сулейман Абусаидович
Темы
Задержание сенатора Керимова во Франции
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