СМИ: в Иране обнаружен черный ящик разбившегося самолета компании Aseman Airlines

ТАСС, 3 марта. Поисковые бригады обнаружили черный ящик на месте крушения в Иране пассажирского самолета ATR-72 компании Aseman Airlines. Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заместителя главы местного штаба по кризисным ситуациям.

По его данным, в ходе поисков также были найдены тела нескольких жертв.

Самолет, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, разбился 18 февраля в районе горы Дена (горная система Загрос) в провинции Исфахан. На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным Tasnim, выживших в результате крушения нет.