Подросток ударил ножом семиклассницу в ХМАО

ТАСС, 3 марта. Школьник из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после ссоры с семиклассницей ударил ее кухонным ножом, девочку госпитализировали, по данному факту проводится проверка, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"В дежурную часть УМВД России по Советскому району поступило сообщение из Советской районной больницы о том, что в приемное отделение была доставлена учащаяся седьмого класса школы №4 с проникающим ножевым ранением в область брюшной полости без повреждения внутренних органов", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, между детьми произошла ссора, и 11-летний школьник ударил девочку кухонным ножом в область грудной клетки.

"Угрозы жизни пострадавшей нет, причина конфликта еще выясняется", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего, по окончанию которых материалы проверки будут переданы в следственные органы.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.

"Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО по факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжких телесных повреждений, совершенного в отношении малолетнего с применением оружия")", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.