Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подросток ударил ножом семиклассницу в ХМАО

Происшествия
3 марта, 19:42 дата обновления: 3 марта, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

По предварительным данным, между детьми произошла ссора

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 марта. Школьник из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после ссоры с семиклассницей ударил ее кухонным ножом, девочку госпитализировали, по данному факту проводится проверка, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"В дежурную часть УМВД России по Советскому району поступило сообщение из Советской районной больницы о том, что в приемное отделение была доставлена учащаяся седьмого класса школы №4 с проникающим ножевым ранением в область брюшной полости без повреждения внутренних органов", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, между детьми произошла ссора, и 11-летний школьник ударил девочку кухонным ножом в область грудной клетки.

"Угрозы жизни пострадавшей нет, причина конфликта еще выясняется", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего, по окончанию которых материалы проверки будут переданы в следственные органы.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.

"Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО по факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжких телесных повреждений, совершенного в отношении малолетнего с применением оружия")", - говорится в сообщении пресс-службы  следственного управления СК РФ по региону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство
2
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева
5
Источник: в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки
6
ЕК: все обязательства по поставкам российского газа в ЕС выполняются в полном объеме
7
Легкоатлеты Софьин и Авдеева получат награды после пересмотра результатов ЧМ-2006 и 2010
Темы дня
Новости партнеров
Реклама