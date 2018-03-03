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Суд приговорил экс-директора школы в Чебоксарах к условному сроку за избиение учеников

Происшествия
3 марта, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Директор школы на суде свою вину не признал

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ТАСС, 3 марта. Бывший директор школы в Чебоксарах получил 3,5 года лишения свободы условно за избиение трех учеников. Об этом сообщил в субботу ТАСС старший помощник руководителя республиканского следственного управления СК РФ по связям со СМИ Олег Дмитриев.

"Бывший директор одной из школ города Чебоксары признан виновным в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"). Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сказал Дмитриев.

По данным следствия, в ноябре 2014 года, в период с марта по июнь 2015 года, а также в феврале 2017 года директор применял насилие к школьникам, допустившим нарушения дисциплины. Педагог избил 16-летнего ученика девятого класса, нанес 14-летнему ученику седьмого класса удар по голове треугольником для черчения на доске, а также ударил 14-летнюю школьницу, которая отказалась снять в помещении школы верхнюю одежду.

В прокуратуре Чувашии уточнили, что речь идет о бывшем руководителе школы номер 29 в Чебоксарах.

Директор школы на суде свою вину не признал.

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