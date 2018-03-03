СМИ: неизвестный из автомобиля застрелил мужчину на улице в Торонто

ОТТАВА, 3 марта. /ТАСС/. Полиция Торонто разыскивает неизвестного преступника, который из проезжающего автомобиля застрелил мужчину на одной из улиц на севере мегаполиса. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Преступление было совершено в ночь с пятницы на субботу в районе Северный Йорк. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на земле мужчину в возрасте примерно 40 лет, который уже не подавал признаков жизни. Он был доставлен в ближайшую больницу, где медики констатировали его смерть. Личность погибшего выясняется.

В настоящее время стражи порядка опрашивают возможных свидетелей преступления. Пока по факту случившегося никто не задержан.