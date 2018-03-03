В Щербинке электричка сбила насмерть третьего за день человека

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Третий за субботу человек попал под колеса электрички в Щербинке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В районе станции Щербинка электропоезд Одинцово - Подольск смертельно травмировал мужчину", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в районе этой же станции электричка насмерть сбила женщину с ребенком. Также в субботу школьник 2002 года рождения попал под колеса электрички на станции Трехгорка Белорусского направления Московской железной дороги.