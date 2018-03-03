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ABC: число погибших из-за бурь в США возросло до семи

Происшествия
3 марта, 20:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, марта. /ТАСС

Люди погибли в результате падения деревьев

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НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Число погибших из-за сильных бурь, продолжающихся уже вторые сутки на северо-востоке США, возросло до семи. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

Все эти люди погибли в результате падения деревьев из-за сильного ветра. Жертвы были, в частности, в штатах Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд и Пенсильвания. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Около 1,2 млн потребителей остались без электроэнергии. В числе штатов, где имели место массовые отключения энергии, Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд, Массачусетс и Пенсильвания. Коммунальные службы переведены на экстренный режим работы с тем, чтобы в короткие сроки восстановить подачу энергии.

Как следует из информации сайта FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, из-за непогоды в северо-восточных штатах в субботу были отменены не менее 250 рейсов. Это касается, в частности, аэропортов Нью-Йорка, Ньюарка (штат Нью-Джерси), Бостона (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), а также города Вашингтон. В пятницу из-за бурь отменили почти три тысячи рейсов.

Железнодорожная компания Amtrak объявила ранее, что временно приостанавливает движение поездов на большинстве северо-восточных направлений из-за неблагоприятных погодных условий. К настоящему времени восстановлено сообщение между Нью-Йорком и Вашингтоном, а также Нью-Йорком и Бостоном.

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