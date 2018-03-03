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В Москве задержан водитель, насмерть сбивший пожилую женщину в центре города

Происшествия
3 марта, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

ДТП произошло около 10:00 мск во дворе одного из домов по Бутырскому Валу

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали водителя автомобиля Hyundai Porter, который в субботу утром сбил пожилую женщину на Бутырском Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была установлена личность мужчины, управлявшего грузовым автомобилем, он доставлен в полицию, с ним проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, материалы проверки по данному факту направлены в следственное подразделение для принятия решения о возбуждении уголовного дела", - сказала она.

ДТП произошло около 10:00 мск во дворе одного из домов по Бутырскому Валу. Водитель автомобиля Hyundai Porter наехал на пожилую женщину и скрылся с места. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

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