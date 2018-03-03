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Не менее 15 человек погибли в результате столкновений на северо-востоке Нигерии

Происшествия
3 марта, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Столкновения вспыхнули в результате разногласий между фермерами и скотоводами в Мамбилле

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ТАСС, 3 марта. По меньшей мере 15 человек погибли, несколько получили ранения в результате столкновений в населенном пункте Мамбилла на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местных жителей и полицию.

По его данным, столкновения вспыхнули в четверг в результате разногласий между фермерами и скотоводами в Мамбилле, где находится единственная высокогорная чайная плантация в Западной Африке. "Во время нападения несколько домов были разрушены, а скот убит, - рассказал в субботу агентству представитель полиции Дэвид Мисал. - Для поддержания порядка в район [происшествия] были направлены мобильные подразделения полиции и армии".

Столкновения скотоводов с фермерами не являются редкостью для Нигерии. В различных штатах страны регулярно происходят стычки между представителями различных этнических групп, ведущих оседлый или кочевой образ жизни. Основной причиной разногласий является право пользования землей и источниками воды. В связи с бурным ростом населения и расширением зоны деловой активности столкновения происходят все чаще и ожесточеннее.

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