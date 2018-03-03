Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мичигане студент застрелил родителей из пистолета своего отца-полицейского

Происшествия
3 марта, 22:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, марта. /ТАСС

Открывший огонь Джеймс Эрик Дэвис задержан

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Студент застрелил своих родителей на территории Центрального Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант (штат Мичиган) из пистолета своего отца, работавшего полицейским. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции шеф университетской полиции Билл Йигли, ее транслировал телеканал CBS.

О стрельбе на территории учебного заведения, при которой погибли два человека, сообщалось в пятницу, однако тогда подробности произошедшего официально не разглашались. Как уточнил Йигли, огонь открыл 19-летний темнокожий студент Джеймс Эрик Дэвис, он уже задержан.

Инцидент произошел в университетском общежитии в пятницу. Родители Дэвиса приехали, чтобы забрать его домой по просьбе администрации учебного заведения, которая полагала, что молодой человек ведет себя странно, и подозревала его в употреблении наркотиков. По словам Йигли, между Дэвисом и родителями имела место ссора, после чего студент открыл стрельбу. "Это бытовой конфликт, в который были вовлечены сын, отец и мать", - пояснил он.

"Мы точно знаем, что оружие было зарегистрировано на его отца", - сказал Йигли. Он отказался уточнить, каким образом студент завладел пистолетом. Йигли также не пояснил, идет ли речь о служебном оружии.

После инцидента Дэвиса разыскивали около 100 стражей порядка в течение примерно 16 часов. Йигли сообщил, что молодой человек после задержания вел себя странно, но не оказал сопротивления при аресте. В данный момент студент находится в больнице под охраной властей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в США
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
5
Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева
6
Глава "Нафтогаза" полагает, что нет угрозы для поставок российского газа в ЕС
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама