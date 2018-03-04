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AP: число погибших из-за бурь в США возросло до восьми

Происшествия
4 марта, 2:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, марта. /ТАСС

Также сообщается, что без электроэнергии остались примерно 2 млн потребителей в 13 штата

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НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Число погибших из-за сильных бурь, продолжающихся уже вторые сутки на северо-востоке США, возросло до восьми. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

В штате Массачусетс поваленное сильным ветром дерево упало на автомобиль, в котором находился мужчина. Он скончался на месте. Ранее сообщалось о семи жертвах непогоды, в частности в штатах Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд и Пенсильвания. Все они погибли в результате падения деревьев.

По последним оценкам телеканала ABC, без электроэнергии остались примерно 2 млн потребителей в 13 штатах. В их числе Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд, Массачусетс и Пенсильвания. Коммунальные службы уже вторые сутки работают в экстренном режиме, чтобы восстановить подачу энергии как можно скорее.

Поезда железнодорожной компании Amtrak между Нью-Йорком и Вашингтоном, а также Нью-Йорком и Бостоном следуют с большими задержками. В пятницу движение поездов на большинстве северо-восточных направлений было приостановлено из-за непогоды.

Согласно информации сайта FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, из-за непогоды в северо-восточных штатах в субботу были отменены уже около 600 рейсов. В пятницу из-за бурь отменили почти 3 тыс. рейсов.

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