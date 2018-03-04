Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Застрелившийся в центре Вашингтона мужчина не целился в Белый дом

Происшествия
4 марта, 3:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, марта. /ТАСС

В Секретной службе сообщили, что никто из членов семьи президента США в тот момент в резиденции не находился

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Неизвестный мужчина, который в субботу выстрелил в себя, находясь у северной ограды Белого дома, не целился в сторону официальной президентской резиденции. Об этом говорится в распространенном заявлении Секретной службы, ответственной за охрану первых лиц государства.

Инцидент произошел приблизительно в 11:46 по местному времени (19:46 мск), когда мужчина приблизился к ограде. Стоя в непосредственной близости от заграждения он достал пистолет и "сделал несколько выстрелов, ни один из которых, судя по всему, не был направлен в сторону Белого дома". Нарушитель получил ранение в голову, которое стало фатальным.

В Секретной службе отметили, что никто из членов семьи президента Дональда Трампа в тот момент в резиденции не находился. Сам американский лидер и его супруга Меланья Трамп были во Флориде. Расследование случившегося проведет полиция Вашингтона в сотрудничестве с Секретной службой. Кроме самого стрелявшего в результате инцидента пострадавших не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
5
Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева
6
Глава "Нафтогаза" полагает, что нет угрозы для поставок российского газа в ЕС
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама