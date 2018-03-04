Застрелившийся в центре Вашингтона мужчина не целился в Белый дом

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Неизвестный мужчина, который в субботу выстрелил в себя, находясь у северной ограды Белого дома, не целился в сторону официальной президентской резиденции. Об этом говорится в распространенном заявлении Секретной службы, ответственной за охрану первых лиц государства.

Инцидент произошел приблизительно в 11:46 по местному времени (19:46 мск), когда мужчина приблизился к ограде. Стоя в непосредственной близости от заграждения он достал пистолет и "сделал несколько выстрелов, ни один из которых, судя по всему, не был направлен в сторону Белого дома". Нарушитель получил ранение в голову, которое стало фатальным.

В Секретной службе отметили, что никто из членов семьи президента Дональда Трампа в тот момент в резиденции не находился. Сам американский лидер и его супруга Меланья Трамп были во Флориде. Расследование случившегося проведет полиция Вашингтона в сотрудничестве с Секретной службой. Кроме самого стрелявшего в результате инцидента пострадавших не было.