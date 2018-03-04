В Омске около 100 домов остались без тепла и воды из-за прорыва водопровода

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Около 100 домов в Омске остались без тепла и воды из-за прорыва на водопроводе, сообщил в субботу ТАСС представитель мэрии города Виктор Гашеев.

Вода, затопившая одну из главных улиц города - Герцена, на 20-градусном морозе быстро превращается в лед, на месте прорыва работают коммунальные службы и уборочная техника.

"Произошел прорыв водопровода в районе ул. 5-я Северная и Герцена. От тепла и воды отключены около 100 объектов, в ближайшее время будет завершено переключение на резервные сети и восстановлена подача коммунальных ресурсов. Последствия аварии будут устранены в течение дня", - рассказал Гашеев.

Он рассказал, что прорыв трубы, подающей в котельную холодную воду для нагрева, произошел около 08:00 утра (5:00 мск). На месте аварии работают пять бригад компании "Омскводоканал" и одна "Тепловой компании". Дорожные службы устраняют последствия выхода воды на поверхность и обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами.

Местные жители в соцсетях разместили фотографиb, на которых видно, что парящая на морозе вода затопила улицу Герцена и несколько прилегающих дорог на участке несколько сотен метров.