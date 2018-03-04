Буря в США сломала дерево, посаженное 227 лет назад Джорджем Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 4 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сильнейший ветер во время обрушившейся в конце недели на северо-восток США бури сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook поместья Вашингтона Маунт-Вернон (штат Вирджиния), где и росло хвойное дерево.

"Сегодня (в пятницу) сильный ветер сломал 227-летнюю тсугу канадскую и вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона", - говорится на странице поместья, которое сейчас стало одним из главных исторических мест страны, там разбит целый музейный комплекс.

Посаженная тсуга была подарком Вашингтону от губернатора Нью-Йорка Джорджа Клинтона. Получил он ее в небольшом бочонке из-под виски. Все данные об этом сохранились в архивах поместья. "Вашингтон посадил это дерево у северного входа в сад", - уточняют в Маунт-Вернон. В целом, очень многие деревья оказались повалены стихией, однако тсуга основателя страны была самой знаменитой. Теперь вместо ее густой кроны остался лишь ствол длинной в несколько метров.

Маунт-Вернон расположен прямо на берегу реки Потомак, в 24 км к югу от столицы. На территории поместья стоит сам двухэтажный особняк, дома для прислуги, конюшня, хозяйственные постройки, винокурня, разбиты сады. В загонах живут овцы, быки и коровы. Вашингтон вернулся в Маунт-Вернон после завершения работы на президентском посту, там же он скончался в 1799 году. Он и его супруга Марта похоронены неподалеку от особняка.

Жертвами бури на северо-востоке Соединенных Штатов стали восемь человек. Все они погибли из-за упавших деревьев. По последним оценкам телеканала ABC, без электроэнергии остались примерно 2 млн потребителей в 13 штатах. В их числе Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд, Массачусетс и Пенсильвания. Коммунальные службы уже вторые сутки работают в экстренном режиме, чтобы восстановить подачу энергии. Сейчас ветер на восточном побережье США уже стихает, буря уходит в сторону Атлантики.