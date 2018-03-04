Мать и ребенок погибли в Саратове, отравившись угарным газом

САРАТОВ, 4 марта. /ТАСС/. Женщина и ребенок найдены мертвыми в квартире в Саратове, по версии следствия, они отравились угарным газом. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"Сегодня рано утром в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя областного центра об обнаружении в квартире по месту проживания на территории Ленинского района Саратова тела его 30-летней супруги и пятилетнего сына <...> Предположительно, причиной смерти матери и ребенка явилось отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

"В квартире на тот момент находились еще двое несовершеннолетних детей, которые не пострадали. По предварительным данным, семья, в которой произошла трагедия, на профилактических учетах не состояла", - добавили в пресс-службе.