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СК проверяет обстоятельства смерти мужчины в отделе полиции в Челябинске

Происшествия
4 марта, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

По предварительным данным, у мужчины произошел приступ эпилепсии

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Доследственную проверку начали после смерти мужчины в отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

"Вечером 2 марта в отделе полиции Тракторозаводского района областного центра обнаружено тело 54-летнего местного жителя. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, мужчину 1 марта доставили в отдел полиции после бытовой ссоры в семье для составления административного протокола и после дачи объяснений отпустили. На следующий день он вернулся в отдел полиции, чтобы узнать результаты проверки, в это время у него произошел приступ эпилепсии.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет проведено судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти", - сказали в пресс-службе.

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