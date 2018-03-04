СК проверяет обстоятельства смерти мужчины в отделе полиции в Челябинске

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Доследственную проверку начали после смерти мужчины в отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

"Вечером 2 марта в отделе полиции Тракторозаводского района областного центра обнаружено тело 54-летнего местного жителя. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, мужчину 1 марта доставили в отдел полиции после бытовой ссоры в семье для составления административного протокола и после дачи объяснений отпустили. На следующий день он вернулся в отдел полиции, чтобы узнать результаты проверки, в это время у него произошел приступ эпилепсии.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет проведено судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти", - сказали в пресс-службе.