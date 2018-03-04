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Более 250 фур не могут выехать из РФ на Украину из-за последствий снегопада

Происшествия
4 марта, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Отмечается, что на въезд в Россию очередей нет после проведения работ по уборке снега

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© Антон Вергун/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Очередь образовалась из-за снегопада на границе России с Украиной, на выезде из РФ в автомобильном пункте пропуска "Троебортное" на трассе Москва - Киев собралось более 250 фур. Об этом сообщил ТАСС представитель Брянской таможни.

"Из-за снегопадов украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины. На многостороннем автомобильном пункте пропуска "Троебортное" Брянской таможни на трассе М-3 Москва - Киев наблюдается скопление более 250 транспортных средств на выезд из России", - сказал представитель таможни.

Он уточнил, что на въезд в Россию очередей нет, так как уборка снега была организована вовремя.

"Во избежание очередей Брянская таможня рекомендует въезжающим в Россию с территории Украины пересекать таможенную границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Погар" на автодороге Погар - Гремяч или в пункте "Новые Юрковичи", там ситуация стабильная", - добавил он.

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