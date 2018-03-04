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Суд поместил главу Дербентского района Дагестана под домашний арест

Происшествия
4 марта, 13:53 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, марта. /ТАСС

Подозреваемого в превышении полномочий Магомеда Джелилова также отстранили от занимаемой должности

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МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, подозреваемого в превышении полномочий, меру пресечения в виде домашнего ареста, а также отстранил от занимаемой должности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

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"Домашний арест на два месяца и отстранение от должности. Суд удовлетворил ходатайства следствия", - сказал собеседник агентства.

Избрание меры пресечения прошло в суде без СМИ, журналистов на процесс не пустили.

В пресс-службе республиканского управления СК ранее сообщили, что Джелилова задержали 2 марта.

Ранее сообщалось, что главу Дербентского района подозревают в превышении полномочий. По данным следствия, в 2015 году Джелилов, являясь временно исполняющим обязанности главы Дербентского района, "явно выходя за пределы своих полномочий, незаконно подписал постановления о предоставлении двум местным жителям земельных участков площадью по 1 га каждому для ведения личного подсобного хозяйства". Отмечалось, что противоправными действиями Джелилова муниципальному образованию причинен ущерб на общую сумму около 2,2 млн рублей.

В пятницу утром в доме главы района прошли оперативные мероприятия. Кроме того, сотрудники республиканских управлений ФСБ, СК и МВД провели оперативные мероприятия и выемку документов в администрации Дербентского района.

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