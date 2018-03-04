Более 200 грузовиков остаются в очереди у пункта пропуска на Украину в Брянской области

БРЯНСК, 4 марта. /ТАСС/. Очередь из более чем 200 грузовиков сохраняется перед въездом на Украину на трассе М3 "Москва - Киев" у пункта пропуска "Троебортное" в Брянской области. Как сказал в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Брянской таможни, на украинской стороне еще идут работы по расчистке дорог от снега.

"Очередь сохраняется, работы по расчистке снега еще идут на украинской стороне, грузовой транспорт стал понемногу двигаться, но пока смогли пройти только около десяти фур", - сказали в Брянской таможне.

Собеседник ТАСС отметил, что в очереди на выезд из РФ еще стоят более 200 грузовых машин, легковой транспорт проезжает беспрепятственно. Ранее украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Сумской области утверждала, что движение возобновлено. В областном управлении Укравтодора ТАСС уточнили, что вблизи пункта пропуска на границе с Россией работают два трактора. "Они расчищают снег и помогают автотранспорту выбраться из заносов", - сообщил дежурный.

Утром в воскресенье Брянская таможня сообщила, что из-за снегопадов украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на свою территорию. В пункте пропуска "Троебортное" Брянской таможни утром стояло около 250 грузовых машин на выезд из России. В Брянской таможне сказали, что на въезд в Россию очередей нет, так как уборка снега была организована вовремя. Ведомство рекомендовало въезжающим в Россию с территории Украины пересекать таможенную границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Погар" на автодороге "Погар - Гремяч" или в пункте "Новые Юрковичи", где ситуация стабильная.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в районе "Троебортного" ожидается небольшой снег, сильных снегопадов по предварительному прогнозу здесь ждут к 7 марта.