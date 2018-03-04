Подросток найден мертвым в лесу в Мытищинском районе Подмосковья

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 16-летнего подростка в лесу в Мытищинском районе Подмосковья, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 16-летнего подростка в лесном массиве без видимых признаков насильственной смерти", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, 3 марта четверо школьников из Москвы отмечали день рождения одного из них в лесу около деревни Нагорное Мытищинского района. Через некоторое время двое подростков ушли. Двое оставшихся, парень и девушка, почувствовали себя плохо. Молодой человек потерял сознание, и девушка пошла за помощью.

Подростка нашли уже мертвым. "Вероятная причина смерти - обморожение. Однако только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти", - добавили в СК.