Пожар произошел в Олимпийском парке Сочи

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в воскресенье в Олимпийском парке в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Произошел пожар в Нижнеимеритинской низменности, загорелись два киоска. Пострадавших нет", - сказала представитель ведомства.

Она уточнила, что объекты расположены напротив олимпийского факела. Площадь пожара в одном составила 8 кв. м, павильон сгорел полностью, и пострадали находившиеся в нем пять велосипедов, во втором - сувенирном киоске - выгорело 2 кв. м.

По данным пресс-службы, заявка о пожаре поступила в 14:59, ликвидировано возгорание было в 15:16. К тушению привлекались два пожарных расчета. Причина пожара устанавливается.