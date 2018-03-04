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Пожар произошел в Олимпийском парке Сочи

Происшествия
4 марта, 15:55 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, марта. /ТАСС

В низменности загорелись два киоска, причина возгорания устанавливается

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КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в воскресенье в Олимпийском парке в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Произошел пожар в Нижнеимеритинской низменности, загорелись два киоска. Пострадавших нет", - сказала представитель ведомства.

Она уточнила, что объекты расположены напротив олимпийского факела. Площадь пожара в одном составила 8 кв. м, павильон сгорел полностью, и пострадали находившиеся в нем пять велосипедов, во втором - сувенирном киоске - выгорело 2 кв. м.

По данным пресс-службы, заявка о пожаре поступила в 14:59, ликвидировано возгорание было в 15:16. К тушению привлекались два пожарных расчета. Причина пожара устанавливается.

 

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