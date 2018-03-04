Более 250 грузовых фур остаются на ночь в очереди на границе с Украиной в Брянской области

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Скопившаяся с утра очередь из более 250 грузовиков продолжает стоять перед въездом на Украину на трассе М3 "Москва - Киев" у пункта пропуска "Троебортное" в Брянской области. Водителям предстоит провести на границе ночь, пока украинская сторона после снегопадов не расчистит трассу со своей стороны и откроет движение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Брянской таможни.

"Около 250 грузовых фур остаются вблизи пункта пропуска "Троебортное", увеличение очереди не ожидается, так как мы успели уведомить водителей, перевозчики поменяли логистику. Со стороны Украины к нам машины поехали, а со стороны РФ - нет, Украина еще не открыла пункт пропуска, они продолжают чистить снег на трассе. Брянская таможня полностью готова к работе, как только Украина откроет пункт пропуска, мы сразу начнем пропуск машин", - сказал собеседник агентства.

Утром в воскресенье Брянская таможня сообщила, что из-за снегопадов украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на свою территорию. В пункте пропуска "Троебортное" утром встали около 250 грузовых машин, в течение дня на Украину смогли проехать около 10 фур.

Как добавил представитель Брянской таможни, за день намело сугробы высотой около 40 см, утром в понедельник это может усложнить выезд фур. Кроме того, по данным синоптиков, в ближайшие сутки в районе "Троебортного" ожидается небольшой снег, но уже к 7 марта возможно усиление снегопадов.

По данным МЧС, у пункта пропуска на трассе М3 "Москва - Киев" для водителей развернут мобильный пункт обогрева, кроме того, вблизи имеется шесть стационарных пунктов обогрева и четыре автозаправки. "На помощь направлены оперативная группа от Севского местного пожарно- спасательного гарнизона, оперативная группа от главного управления МЧС России по Брянской области, а также от специализированной пожарно-спасательной части "Лесник" - автомобиль "Камаз" для растаскивания возможных заторов", - добавили в региональном главке МЧС.