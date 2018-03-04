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Волгоградские следователи просят помощи у населения в поиске пропавшей девочки

Происшествия
4 марта, 21:15 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 4, марта. /ТАСС

Ребенок пропал четыре дня назад, возбуждено уголовное дело

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ВОЛГОГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Волгоградской области обратилось в воскресенье к населению за помощью в розыске 11-летней девочки, пропавшей 1 марта по дороге в школу в городе Камышине, сообщила в воскресенье пресс-служба управления.

"Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания потерпевшей, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам 112 или 8(844-47)-4-98-79", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как пояснила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая, ЧП произошло в городе Камышине в 200 км от Волгограда. "11-летняя Анна Выпрецкая утром 1 марта пошла в школу, которая находится в 150 метрах от ее дома, но до школы она не дошла. Ее местонахождение до сих пор не известно", - рассказала Куницкая.

По ее словам, в поисках пропавшего ребенка задействованы силы областных управлений МЧС, МВД, Росгвардии, привлечены волонтеры.

Ранее по факту исчезновения камышинской школьницы следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Расследование продолжается.

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