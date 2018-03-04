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Взрыв в Лондоне связан с утечкой газа

Происшествия
4 марта, 21:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, марта. /ТАСС

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал

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ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Взрыв, произошедший в воскресенье в северо-восточной части Лондона, был вызван утечкой газа, в результате этого инцидента никто не пострадал. Об этом информировала полиция британской столицы, заявление которой было получено ТАСС.

"Подтверждено, что причина взрыва была связана с газом. Сообщений о пострадавших не поступало. Местные жители, которые были эвакуированы из объекта недвижимости [где произошел взрыв], теперь могут туда вернуться. Все оцепление было снято", - сказано в сообщении Скотленд-Ярда.

О том, какие помещения были затронуты взрывом и насколько велик оказался ущерб, полиция не информировала.

Полицейские были вызваны на место происшествия в 13:30 по местному времени (16:30 мск) и прибыли туда вместе с пожарными расчетами и машинами скорой помощи. Доступ пешеходов и транспорта к месту инцидента - на Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл в северо-восточной части Лондона - был временно ограничен.

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