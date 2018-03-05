Суд в Москве проверит законность ареста бывшего врио премьера Дагестана Гамидова

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на арест бывшего врио премьера правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, обвиняемого в хищениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемого Гамидова на постановление суда об избрании ареста назначено на 11:15 мск 5 марта в Мосгорсуде", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Суд арестовал бывшего высокопоставленного чиновника Дагестана до 5 апреля по обвинению в мошенничестве. До этого же срока арестованы бывший врио вице-премьера правительства Дагестана Шамиль Исаев, экс-министр образования республики Шахабас Шахов, бывший врио вице-премьера, экс-министр экономики Раюдин Юсуфов. Никто из них не признал вину.

В отношении Исаева и Шахова Мосгорсуд уже рассмотрел жалобы - они оставлены под стражей.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона, расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Четверо чиновников были задержаны 5 февраля. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 95 млн рублей.