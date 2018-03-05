Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

ТАСС, 5 марта. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки на 6 марта. Волны будут достигать до девяти метров в высоту, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого МЧС.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в акватории Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Так, в первой половине ночи 6 марта 2018 года ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря", - говорится в сообщении.

Сильные волны сохранятся до конца 6 марта. Спасатели рекомендовали руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, принять меры повышенной предосторожности.