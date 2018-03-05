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Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

Происшествия
5 марта, 2:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Сильные волны сохранятся до конца 6 марта

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ТАСС, 5 марта. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки на 6 марта. Волны будут достигать до девяти метров в высоту, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого МЧС.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в акватории Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Так, в первой половине ночи 6 марта 2018 года ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря", - говорится в сообщении.

Сильные волны сохранятся до конца 6 марта. Спасатели рекомендовали руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, принять меры повышенной предосторожности.

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