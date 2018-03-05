В Хабаровске осудили 12 участников преступной группы, занимавшейся кражей мазута

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приговорил к реальным и условным срокам, а также штрафам, 12 участников преступной группы, занимавшейся хищением мазута, предназначавшегося для котельных бывших военных городков. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

"Хабаровский районный суд вынес приговор 12 участникам организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная организованной группой, в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Организовавший ОПГ учредитель топливоснабжающего предприятия получил четыре года колонии общего режима. Реальный срок - три года колонии - получил и один из его сообщников. Остальным участникам группы дали условные сроки до трех лет. Всем осужденным также назначены штрафы от 40 тыс. до 400 тыс. рублей.

Судом установлено, что топливо для котельных, отапливающих жилые дома бывших военных городков, осужденные похищали в 2013-2014 годах. В ОПГ, помимо организатора с братом, вошли пятеро начальников котельных и водители. Водителя делали вид, что сливают мазут, а начальники подписывали накладные о поставках. На деле топливо продавалось сторонним покупателям. Всего осужденным удалось похитить 300 тонн топочного мазута.