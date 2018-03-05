Источник: правоохранители ведут проверку из-за отравления таллием на заводе в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с отравлением таллием работников авиационного завода в Таганроге, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Правоохранительные органы региона проводят проверку, источник отравления устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 2 марта на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева (ТАНТК) произошло массовое отравление сотрудников таллием - металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Точное количество пострадавших официально не уточняют. Как сообщила ТАСС одна из пострадавших работниц завода, более 20 человек получили отравление.

По данным пресс-службы завода, в настоящий момент несколько сотрудников проходят лечение в медучреждениях, у них выявили признаки отравления таллием, который, как отмечается, не используют в производственном процессе на предприятии. Пострадавшим окажут материальную помощь.

На предприятии приняли необходимые меры безопасности. Все помещения, в которых работали пострадавшие, проверили специалисты Роспотребнадзора.