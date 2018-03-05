Посылка из Колумбии с кокаином изъята на международном почтамте в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники таможенного поста "Международный почтамт" изъяли отправленную из Колумбии для москвича посылку с кокаином, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"На таможенном посту "Международный почтамт" выявлена посылка, отправленная из Колумбии на адрес жителя Москвы. Полиэтиленовый пакет с надписью "Margarita limon" содержал белый порошок, который, по результатам экспертизы, оказался кокаином", - сказал собеседник агентства.

По его словам, посылка содержала почти 85 г кокаина, что является особо крупным размером.

"По данному факту проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.