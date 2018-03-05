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Посылка из Колумбии с кокаином изъята на международном почтамте в Москве

Происшествия
5 марта, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

В пакете, найденном в отправлении, обнаружено около 85 граммов наркотика

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники таможенного поста "Международный почтамт" изъяли отправленную из Колумбии для москвича посылку с кокаином, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"На таможенном посту "Международный почтамт" выявлена посылка, отправленная из Колумбии на адрес жителя Москвы. Полиэтиленовый пакет с надписью "Margarita limon" содержал белый порошок, который, по результатам экспертизы, оказался кокаином", - сказал собеседник агентства.

По его словам, посылка содержала почти 85 г кокаина, что является особо крупным размером.

"По данному факту проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

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